Avertissement de l'ONU concernant un danger nucléaire

Selon l'agence de presse ABNA citant l'Associated Press, Izumi Nakamitsu, chef du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU, a souligné qu'il existe de profondes tensions géopolitiques, des fossés grandissants et une confiance déclinante, ainsi que des inquiétudes quant à une reprise des essais nucléaires.

À la fin de l'année dernière, les États-Unis et la Russie, qui possèdent les plus grands arsenaux nucléaires du monde, se sont mutuellement menacés d'une reprise des essais nucléaires.

Nakamitsu a ajouté : Rien que l'idée d'emprunter une telle voie est dangereuse. La reprise des essais nucléaires annulerait des décennies d'efforts de réduction des tensions et préparerait le terrain à une course aux armements. Ce processus ne doit absolument pas commencer.

À l'occasion du 30e anniversaire du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, elle a salué le système mondial de vérification de ce traité, mais a souligné que le traité n'est toujours pas entré en vigueur.