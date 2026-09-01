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Avertissement de l'ONU concernant un danger nucléaire

1 septembre 2026 - 11:49
Code d'info: 1860017
Source: ABNA
Avertissement de l'ONU concernant un danger nucléaire

L'ONU a mis en garde contre le risque d'une reprise des essais nucléaires et d'une nouvelle course aux armements.

Selon l'agence de presse ABNA citant l'Associated Press, Izumi Nakamitsu, chef du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU, a souligné qu'il existe de profondes tensions géopolitiques, des fossés grandissants et une confiance déclinante, ainsi que des inquiétudes quant à une reprise des essais nucléaires.

À la fin de l'année dernière, les États-Unis et la Russie, qui possèdent les plus grands arsenaux nucléaires du monde, se sont mutuellement menacés d'une reprise des essais nucléaires.

Nakamitsu a ajouté : Rien que l'idée d'emprunter une telle voie est dangereuse. La reprise des essais nucléaires annulerait des décennies d'efforts de réduction des tensions et préparerait le terrain à une course aux armements. Ce processus ne doit absolument pas commencer.

À l'occasion du 30e anniversaire du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, elle a salué le système mondial de vérification de ce traité, mais a souligné que le traité n'est toujours pas entré en vigueur.

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