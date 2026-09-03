Le récit du New York Times sur le cauchemar logistique de la marine américaine dans la région

Selon l'agence de presse ABNA citant le réseau Al-Masirah, le New York Times a reconnu dans un rapport : « Alors que la guerre avec l'Iran se poursuit, la marine américaine dans la région est confrontée à un "cauchemar logistique". »

Le journal a rapporté que les attaques iraniennes ont complètement transformé la chaîne d'approvisionnement de la marine américaine dans la région et ont exercé de fortes pressions sur les navires de guerre américains.

Le New York Times a ajouté que les navires américains dans la région ont besoin chaque semaine de suffisamment de nourriture pour préparer plus de 420 000 repas et d'environ 8 millions de gallons de carburant.

Selon ce rapport, l'Iran a détruit la base logistique vitale de la marine américaine à Bahreïn, et la menace des missiles et des drones a rendu certains autres ports inutilisables pour les opérations d'approvisionnement et de soutien.

Le journal a déclaré que l'incapacité d'accéder aux bases proches a contraint la marine américaine à réapprovisionner ses navires en mer tous les cinq ou six jours.

Le New York Times a souligné que l'opération de réapprovisionnement en mer des navires américains tous les cinq ou six jours est un processus complexe et risqué, et que la poursuite de cette situation sera impossible.