L'ambassade américaine en Irak avertit ses ressortissants dans la région

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, l'ambassade des États-Unis à Bagdad et son consulat à Erbil, en raison de l'escalade des tensions sécuritaires au Moyen-Orient provoquée par les frappes militaires mutuelles entre Washington et Téhéran, ont émis une alerte de sécurité pour les ressortissants américains dans la région.

L'ambassade américaine a déclaré dans un communiqué : « En raison des tensions actuelles au Moyen-Orient, la situation sécuritaire reste complexe et il existe un risque d'escalade inattendue. » L'ambassade a ajouté : « Les Américains qui se trouvent actuellement au Moyen-Orient doivent faire preuve d'une prudence extrême et se préparer à d'éventuelles annulations de vols, fermetures de frontières ou de l'espace aérien, ainsi qu'à des perturbations des voyages. »

L'ambassade a également demandé aux citoyens américains de vérifier l'état de leurs vols et de s'inscrire au programme « Smart Traveler » du département d'État afin de recevoir les dernières mises à jour sécuritaires et de faciliter la communication en cas d'urgence.

Le communiqué énumère une série de mesures recommandées, dont les plus importantes sont : « le suivi continu de la situation et de l'environnement immédiat, la surveillance des médias locaux, et l'évitement des manifestations, des grands rassemblements et des zones où la présence sécuritaire est importante. »

Ces recommandations indiquent également : « suivez les instructions des autorités locales, contactez directement les compagnies aériennes pour être informé de tout changement dans les programmes de vol, soyez prudent dans les lieux publics et maintenez un haut niveau de préparation. »