Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Donald Trump, le président des États-Unis, a affirmé que contrairement aux allégations de la chaîne ABC, l'Amérique ne cherche pas à forcer l'Iran à s'asseoir à la table des négociations.

Trump a également, en évoquant la situation économique en Iran, prétendu qu'alors que l'économie de ce pays est confrontée à un effondrement, les États-Unis ont un contrôle presque total sur le détroit d'Ormuz.

Il a également déclaré qu'il n'était pas très important pour Washington que l'Iran signe ou non les accords proposés, et a indiqué qu'il préférait la situation actuelle à tout processus de négociation.

Le président américain, poursuivant son discours dans un langage provocateur, a qualifié la situation actuelle d'« inévitable » et, en posant une question sur la situation intérieure de l'Iran, a réclamé un changement dans les équilibres sur le terrain.

Le président terroriste des États-Unis a ensuite, alors que l'agression militaire massive et la pression économique sans précédent n'avaient eu aucun effet sur ses objectifs, désespérément appelé le peuple iranien à la révolte.

Avec une grande présomption, il a écrit : « Quand le peuple iranien se soulèvera-t-il et se battra-t-il ? »