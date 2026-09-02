Médias hébreux : un missile iranien a directement frappé une base américaine en Jordanie

Selon l'agence de presse ABNA, les médias sionistes ont indiqué que certains rapports font état d'un impact direct de missiles iraniens sur l'une des bases militaires américaines en Jordanie.

À la suite du début de la réponse de nos forces armées aux récentes agressions américaines, les médias jordaniens ont annoncé il y a quelques instants que des bruits de plusieurs explosions ont été entendus dans différentes régions du pays.

Certaines informations non confirmées font également état d'une attaque massive et de tirs de missiles balistiques ayant touché la base aérienne « Muwaffaq as-Salti » en Jordanie, où se trouvent des militaires terroristes américains.

L'Amérique criminelle a de nouveau attaqué aujourd'hui des zones de notre pays, et nos forces armées ont immédiatement entamé une réponse ferme et écrasante à ces attaques.