Les droits de l'homme au Yémen : l'attaque américaine contre une cérémonie de mariage en Iran est un crime de guerre

Selon l'agence de presse ABNA citant le site web yéménite Al-Masirah, à la suite du crime barbare des États-Unis lors de l'attaque contre une cérémonie de mariage dans la ville de Sirik, le Comité national yéménite des droits de l'homme a déclaré dans un communiqué qu'il condamnait dans les termes les plus forts l'agression barbare et traître des États-Unis, qui mardi soir a visé une zone résidentielle et une cérémonie de mariage dans la province de Hormozgan en République islamique d'Iran.

Le Comité yéménite des droits de l'homme a ajouté : « Ce crime, qui selon les premières estimations a entraîné la mort de deux personnes et blessé 20 autres civils innocents, dont des femmes et des enfants, est un crime de guerre à part entière et une violation flagrante du droit international humanitaire et des Conventions de Genève, qui considèrent comme criminelles les attaques contre des biens civils et des zones résidentielles. »

La suite du communiqué précise que la pleine responsabilité légale pour ce sang innocent versé et pour la terreur semée parmi les civils incombe au gouvernement terroriste américain, et nous exigeons une enquête internationale rapide et indépendante sur ce crime barbare et le jugement de ses auteurs devant les tribunaux internationaux pour crime contre l'humanité et crime de guerre, qui ne sont pas prescriptibles.

Le Comité national yéménite des droits de l'homme a ensuite souligné le droit des peuples à se défendre, à leur souveraineté et à leur sécurité, et a déclaré que toute justification d'attaques contre des civils, sous quelque prétexte que ce soit, est irrecevable, et nous appelons les institutions internationales, l'Organisation des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme à assumer leurs responsabilités, à mettre fin à la politique des doubles standards et du deux-poids-deux-mesures, et à adopter une position claire condamnant ce crime et empêchant sa répétition.