Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Today, le sénateur américain Bernie Sanders a réagi à un post de Donald Trump, président des États-Unis, dans lequel Trump proposait qu'après la « prise de contrôle » américaine du détroit stratégique d'Ormuz, celui-ci soit rebaptisé « détroit de Trump ».

Sanders a écrit dans un post sur la plateforme « X » : « Non, M. Trump, le peuple américain ne veut pas que vous donniez votre nom au détroit d'Ormuz... Il veut que vous mettiez fin à votre guerre illégale en Iran ; une guerre qui a fait grimper le prix du gazole à 5,69 dollars le gallon et celui de l'essence à 4,12 dollars le gallon... Vous êtes président, pas un roi fou – alors comportez-vous en conséquence. »

Trump avait auparavant écrit sur la plateforme « Truth Social » : « Maintenant que le détroit d'Ormuz est sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, ne devrions-nous pas le renommer détroit de Trump ? »

Bien que Donald Trump ait à plusieurs reprises affirmé avoir pris le contrôle du détroit d'Ormuz, les informations émanant des cercles internationaux indiquent que l'Iran conserve toujours le contrôle total de ce détroit stratégique et que la navigation dans ce détroit s'effectue conformément aux protocoles de sécurité iraniens. Selon les premières données maritimes publiées aujourd'hui, jeudi, 6 cargos ont traversé le détroit d'Ormuz hier, ce qui représente une baisse par rapport aux 11 navires de la veille et un chiffre bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui est d'environ 13 navires.