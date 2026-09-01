Selon l'agence de presse ABNA, le journal Wall Street Journal a rapporté que tant les forces de l'opposition au Venezuela que les alliés de gauche de Rodríguez critiquent l'accord pétrolier du pays avec l'administration Trump.

Selon ce rapport, les forces de gauche bolivariennes considèrent cet accord comme une concession à l'impérialisme nord-américain et, en cas d'élections, feront appel à cette question d'un point de vue nationaliste.

Les forces de l'opposition dans le pays estiment que le président illégitime du Venezuela n'a pas le droit de remettre les ressources du pays à un gouvernement étranger. Ces forces craignent également que l'accord susmentionné ne réduise la probabilité que Trump et le secrétaire d'État américain exigent de nouvelles élections dans le pays.

Il convient de noter que les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis novembre 1982, et que l'administration de Donald Trump a désormais désigné le pétrole vénézuélien comme l'une des principales sources pour reconstituer ces réserves.