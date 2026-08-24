Les États-Unis élargissent les sanctions secondaires contre l’Iran

Selon l’agence de presse « Abna » citant Reuters, une source informée a déclaré à Reuters qu’il est prévu que le département du Trésor américain élargisse le champ des sanctions secondaires qui peuvent être imposées aux institutions et aux pays qui maintiennent leurs relations commerciales avec l’Iran, alors que l’administration Trump cherche mardi à accroître la pression économique sur Téhéran.

Cette source, qui a requis l’anonymat, a affirmé : cette mesure vise à servir d’avertissement ultime aux pays pour qu’ils cessent leurs relations commerciales avec l’Iran et tentent de mettre fin au conflit qui dure depuis près de six mois et qui a perturbé les exportations d’énergie dans le détroit d’Ormuz et le Golfe Persique.

Il est prévu que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, annonce mardi lors d’une conférence de presse plus de détails sur les mesures contre l’Iran.

Cette source a affirmé : Bessent a également l’intention de donner un aperçu plus général de ce qu’il appelle la campagne de pression économique contre l’Iran, qu’il a décrite avec Trump comme le « jour J économique », et il fera comprendre aux pays qu’ils doivent soit être du côté de l’Amérique, soit accepter le risque de voir leurs entreprises et institutions clés coupées du système financier basé sur le dollar.