Al-Zeidi insiste sur le retrait de la coalition internationale d’Irak dans les délais fixés

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Al-Mayadeen », Ali al-Zeidi, le Premier ministre irakien, a souligné dans ses déclarations d’aujourd’hui : à la date du retrait des forces de la coalition internationale d’Irak, le 30 septembre prochain, nous assisterons à l’achèvement par les Irakiens du processus de reprise de leur souveraineté.

Il a ajouté : l’Irak ne doit pas être un lieu pour nuire aux autres. Le gouvernement s’est engagé dès le début à suivre la voie de la construction de l’Irak et de la reprise de la souveraineté du pays. Notre programme en matière de construction, de réforme et de lutte contre la corruption est clairement défini.

Al-Zeidi a déclaré : je remercie l’autorité religieuse irakienne et les institutions religieuses qui ont insisté sur la nécessité de protéger la sécurité du pays et de préserver la paix intérieure. Notre région vit depuis des décennies dans des tensions récurrentes qui ont créé des divergences dans la vision des systèmes dirigeants des pays arabes et islamiques.

Al-Zeidi avait également déclaré précédemment que l’organisation Al-Hachd al-Chaabi est au centre des préoccupations du gouvernement irakien. Le pays traverse aujourd’hui une phase de construction après avoir mené à bien le processus de défense de sa souveraineté.

Il a ajouté : nous poursuivons la voie de l’adoption de la loi sur Al-Hachd al-Chaabi en tant que partie intégrante de la structure des forces armées irakiennes.