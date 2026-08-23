Allégation du secrétaire à l'Énergie des États-Unis : Nous avons porté la production de pétrole et de gaz à un niveau record

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Chris Wright, secrétaire à l'Énergie des États-Unis, a déclaré que son pays avait augmenté sa production de pétrole et de gaz au maximum et qu'il est désormais le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde.

Il a déclaré : « Nous avons porté la production à un niveau record, et c'est précisément ce qui a fait de l'Amérique le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. »

Wright n'a toutefois fait aucune mention du volume de production de pétrole et de gaz de son pays, mais dans l'infographie visible sur le site du ministère de l'Énergie des États-Unis pendant le second mandat de Donald Trump, on voit une production mensuelle de 24 millions de barils de pétrole qui, selon le site, dépasse la production combinée de l'Arabie saoudite (10,9 millions de barils) et de la Russie (10,5 millions de barils).