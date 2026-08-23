Rezaï : Nous allons certainement faire évoluer les méthodes de guerre

Selon l’agence de presse Mehr, le général Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a déclaré : « Il y a eu une évolution dans les stratégies défensives de l’Iran, et depuis la deuxième guerre imposée, nous sommes en constante évolution défensive et politique. L’Iran d’aujourd’hui n’est pas l’Iran d’avant-guerre ; cela vaut également pour l’Amérique prétentieuse, et l’image d’une Amérique pacifique et fardée a changé dans l’esprit des jeunes iraniens. »

Il a ajouté : « Le monde entier regarde l’Iran avec un regard nouveau. Après plusieurs rounds de négociations et de trahisons américaines, des ajustements doivent être apportés au comportement diplomatique de la République islamique d’Iran avec le monde. »

Rezaï a souligné : « Les Américains pensaient pouvoir terminer la guerre contre l’Iran en quelques jours et s’emparer de tout le pétrole et le gaz de l’Iran et de la région. Environ 1 200 pétroliers sont devenus inutiles, et près de plus de 15 % de la flotte mondiale ont été retirés du commerce. Les coûts de transport des pétroliers ont augmenté. »

Il a poursuivi : « La bêtise de Trump d’attaquer l’Iran a accru l’envie des peuples du monde pour la bombe atomique, d’autant plus lorsqu’ils ont vu que l’adhésion à l’AIEA et au TNP n’empêche pas les attaques américaines. Trump a créé l’insécurité nucléaire au lieu de la sécurité nucléaire. »

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, en référence à l’adhésion de l’Iran aux garanties internationales, a souligné : « L’Iran a accepté toutes les garanties internationales, les a mises en œuvre, est devenu membre du TNP et s’est soumis aux inspections. L’Iran est le seul pays qui devance tous les autres dans le respect des réglementations sur l’énergie nucléaire. »

Il a poursuivi : « Le monde, après l’agression militaire américaine contre l’Iran, a vu qu’avoir une bombe atomique est plus efficace que des centaines de F-35. Les ailes et les empennages des F-35 se sont éparpillés en Iran, et les pays arabes n’ont pas confiance dans les armes américaines. Le peuple américain est opposé à la guerre avec l’Iran et ne soutient pas l’armée et le gouvernement américains. En Iran, en revanche, le peuple et le gouvernement sont unis derrière les forces armées. »

Il a ajouté : « Nous disons à tous les pays voisins : ne devenez pas partenaires dans la guerre économique avec l’Amérique, sinon nous vous considérerons comme des ennemis. Nous ne cherchons pas à étendre la guerre, mais si les pays autour de l’Iran coopèrent avec les Américains dans la guerre économique, nous frapperons leurs intérêts. »