Goldman Sachs : Le prix du gaz en Europe dépassera les 100 euros en hiver

Selon le correspondant d’« Abna » citant Goldman Sachs, le prix du gaz naturel en Europe devra probablement franchir le seuil des 100 euros (équivalent à 117 dollars) par mégawattheure en décembre afin de garantir des réserves suffisantes de cette source d’énergie pour traverser la saison froide.

Samantha Dart et Laura Sier, analystes chez Goldman Sachs, ont déclaré dans une note d’analyse de l’institution que même la récente hausse des prix des contrats à terme sur le gaz pour le mois suivant sur le marché néerlandais ne sera pas suffisante pour attirer un volume suffisant de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance du marché asiatique.

Le marché néerlandais est considéré comme la référence et l’indicateur principal pour la fixation des prix du gaz naturel en Europe.