La mosquée, bien plus qu’un lieu de culte

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Dans la société islamique, la mosquée n’est pas seulement un lieu consacré à la prière et au culte. Elle constitue également une institution sociale et culturelle qui contribue à façonner l’identité collective, à préserver les valeurs religieuses et à renforcer la cohésion de la communauté. À travers l’histoire, elle a ainsi toujours compté parmi les principaux foyers de l’identité religieuse et culturelle et s’est retrouvée au cœur des confrontations entre différents courants.