Axios : les États-Unis ne prévoient pas actuellement d'offensive militaire majeure contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le site d'information « Axios » a rapporté, citant un responsable américain, que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit à plusieurs de ses homologues que Washington n'envisage pas actuellement de lancer de nouvelles attaques contre l'Iran ni de revenir à des opérations militaires à grande échelle.

Selon ce rapport, Rubio n'a pas exclu la possibilité d'une frappe américaine en cas d'action militaire préalable de l'Iran, et a exposé à certains responsables les grandes lignes de la politique de l'administration Trump à l'égard de l'Iran.

Ce responsable américain a également déclaré que la nouvelle politique de Washington envers l'Iran comprend l'évitement d'une action militaire dans les conditions actuelles et l'intensification de la pression économique.

Il a affirmé que l'Iran a perdu le contrôle du détroit d'Ormuz et que les États-Unis en détiennent désormais le contrôle.

Axios a également affirmé, citant des responsables américains, que le blocus a privé l'Iran de ses revenus pétroliers et qu'au cours des deux dernières semaines, presque aucun pétrolier n'a été aperçu sur l'île de Kharg.