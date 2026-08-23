Yémen : Les sanctions américaines contre le Hezbollah visent à soutenir le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira, le ministère yéménite des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué : « Les sanctions américaines contre le Hezbollah et la résistance libanaise servent à soutenir l'ennemi sioniste. Ces sanctions illégales et les mesures similaires violent manifestement les normes juridiques internationales régissant les relations entre les États. »

Le communiqué du ministère yéménite des Affaires étrangères ajoute : « Chaque fois que l'ennemi sioniste échoue à obtenir un résultat militaire décisif, l'Amérique intervient pour accomplir cette mission. Les sanctions américaines contre le Hezbollah sont la preuve de la défaite militaire du régime sioniste. »

Dans ce communiqué, il est dit : « Cibler le Hezbollah et la résistance libanaise à ce moment précis, de quelque côté que ce soit, constitue une aide manifeste à l'ennemi et une participation active à ses crimes. Les autorités libanaises doivent étudier attentivement l'histoire, car s'aligner sur l'ennemi mène inévitablement à la destruction. »