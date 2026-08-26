Erdogan : nous ne permettrons pas la mise en œuvre de scénarios sanglants dans la région

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, a déclaré aujourd'hui mardi dans un discours : nous ne permettrons pas la mise en œuvre des scénarios sanglants que certains préparent pour notre région, et nous n'abandonnerons pas notre soutien à l'amélioration de la situation de nos voisins.

Le président turc a ensuite poursuivi : bien sûr, nous sommes conscients des actions de certains acteurs. Nous voyons quels scénarios sanglants sont en cours d'élaboration pour notre région. Avec l'aide de Dieu, nous ne permettrons pas que ces plans se réalisent. Que tous soient rassurés et tranquilles : la République de Turquie ne dérogera ni à ses principes ni à ses intérêts nationaux.

Recep Tayyip Erdogan a dit : nous n'abandonnerons jamais un ami ou un frère qui nous a fait confiance. Nous n'arrêterons pas de soutenir nos voisins pour qu'ils se remettent sur pied simplement parce que cela dérange les réseaux criminels dont les mains sont souillées par le sang des innocents.

Il a ensuite ajouté : la politique étrangère d'Ankara est déterminée uniquement par la nation turque. Aucun acteur autre que notre nation ne peut dicter ou déterminer la voie ou les limites de la politique étrangère turque. Nous, en tant que Turquie, n'avons dans la région d'autre objectif que la paix, la justice, la stabilité et la tranquillité. Contrairement aux allégations de certains, nous n'avons aucun agenda caché ni aucune intention secrète. Notre objectif est l'instauration d'un climat de paix dans tout notre environnement.

Erdogan a ajouté : nous, en tant que République de Turquie, sur toute la géographie avec laquelle nous avons des liens culturels et affectifs profonds – de la Syrie à l'Irak, du Liban à la Palestine, du Golfe Persique à l'Afrique et des Balkans au Caucase – disons que l'histoire a fait de nous des frères, et nous nous efforçons de renforcer et de préserver cette fraternité éternelle. Il est évident que la politique étrangère active de notre pays, qui donne la priorité à la paix et à la stabilité régionales, dérange certains cercles qui se nourrissent de l'instabilité et du chaos.