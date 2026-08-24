Avertissement du Hamas concernant les mouvements des colons en Cisjordanie et à Jérusalem occupée

Selon l'agence de presse « Abna » citant le site d'information du mouvement Hamas, Mahmoud Mardawi, l'un des dirigeants du Hamas, a averti de l'intensification des attaques des colons sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem occupée.

Évoquant la destruction de plusieurs maisons et d'installations agricoles et industrielles dans la région d'Al-Aghwar, ainsi que l'incendie d'une usine au nord de Ramallah, il a souligné : ces attaques reflètent les dimensions du terrorisme organisé que des groupes de colons incontrôlés, sous la protection du cabinet de l'occupant, confronté à des crises sécuritaires et sur le terrain, exercent contre le peuple palestinien.

Mardawi a ajouté : ces crimes ne parviendront pas à atteindre leur objectif de déplacer les Palestiniens et de vider la terre de ses habitants d'origine par le biais du meurtre, des incendies et de l'intimidation.

Il a déclaré que le régime d'occupation est responsable de la poursuite de cette dangereuse escalade et de ses conséquences, et a appelé la communauté internationale à cesser son silence et ses réactions faibles qui encouragent le régime d'occupation et les colons à continuer et à intensifier leurs crimes.

Ce dirigeant du Hamas a également appelé les Palestiniens à renforcer leur résilience et leur solidarité, à activer tous les moyens de protection et de riposte contre les attaques des colons, et à intensifier la résistance contre le régime d'occupation.