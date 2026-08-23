Axios : Le marché pétrolier mondial ne prête plus attention aux posts de Trump

Selon l'agence de presse Abna, le site américain Axios a rapporté que l'impact des posts de Donald Trump, président des États-Unis, sur les prix du pétrole a diminué avec le temps par rapport aux premières semaines de la guerre avec l'Iran.

Selon ce rapport, Trump a publié du 28 février au 19 août 269 posts sur les réseaux sociaux faisant référence à l'Iran ou au détroit d'Ormuz.

Dans ce rapport, citant Ben Cahill, un analyste de premier plan sur les questions pétrolières, il est indiqué que les premières semaines de la guerre avec l'Iran ont été marquées par un vide d'information et une incertitude concernant la politique américaine et les objectifs de Washington, ce qui a poussé les marchés mondiaux à réagir de manière excessive aux posts de Trump. Cependant, depuis plusieurs mois, les marchés mondiaux ne prêtent plus attention aux posts de Trump car ils savent qu'ils ne reflètent pas la réalité. Bon nombre des déclarations de Trump sur le détroit d'Ormuz et les objectifs de guerre n'ont en réalité aucun lien avec le volume de pétrole qui transite par cette voie d'eau.

Il a ajouté : « Durant les deux premiers mois de la guerre, la Maison Blanche a largement réussi à contrôler l'espace médiatique et à empêcher la hausse des prix du pétrole, mais cette influence a diminué avec le temps. »