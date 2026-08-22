Selon l'agence de presse ABNA, le journal « The New York Times », dans une analyse signée Alexandra Stark, a mis en garde contre la minimisation du rôle des « Ansarullah » du Yémen en tant que « force mandataire de l'Iran » et a souligné que les capacités des Ansarullah et la position maritime du Yémen leur ont conféré un impact au-delà de la scène intérieure et en ont fait un acteur au niveau régional et international.

La chercheuse a écrit dans son analyse : « Il y a seulement quelques années, Ansarullah au Yémen était placée au deuxième ou troisième rang de l'axe de résistance de l'Iran, ce qui a conduit les décideurs américains à les traiter comme des forces subordonnées à Téhéran. Mais malgré l'utilisation des armes, de la formation et de l'expérience iraniennes, Ansarullah a ses propres intérêts spécifiques et agit en fonction d'eux. »

Elle a mis en garde contre la poursuite de la négligence de l'importance d'Ansarullah au Yémen et estime que les récents développements indiquent leur transformation en une partie influente dans les calculs régionaux et internationaux, dont le rôle ne peut être ignoré lorsqu'on examine les dossiers de guerre et de paix dans la région.

Cette analyse met en lumière la capacité d'Ansarullah à exploiter la position géographique et maritime du Yémen comme outil stratégique et ajoute que leur influence n'est plus limitée aux questions yéménites, mais s'est étendue aux dossiers régionaux et internationaux, en particulier la sécurité maritime et les conflits dans la région.

Alexandra Stark estime que l'un des aspects remarquables de la performance d'Ansarullah est leur capacité à choisir le moment de l'escalade des tensions afin de servir leurs objectifs et de renforcer leur position de négociation.