Réaction de l’Arabie saoudite à l’attaque sioniste contre l’aérodrome militaire syrien

Selon l’agence de presse ABNA, le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus vifs les frappes aériennes du régime sioniste contre l’aérodrome militaire d’Abu al-Zuhur dans la province d’Idlib et a qualifié cet acte de violation flagrante du droit international et de l’intégrité territoriale de la Syrie.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué : L’Arabie saoudite réaffirme son opposition catégorique à cette agression manifeste et appelle une fois de plus la communauté internationale à mettre fin aux violations par Israël des lois et normes internationales.

La suite du communiqué précise : Riyad déclare sa pleine solidarité avec la Syrie et soutient toute mesure qui contribue à préserver la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité du pays et à assurer la sécurité et la stabilité pour le peuple syrien frère.