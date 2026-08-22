Selon l'agence de presse ABNA, Axios a admis que les conséquences de la provocation de guerre américaine contre l'Iran ont affecté le secteur agricole et d'autres secteurs vitaux du pays.

Selon ce rapport, les agriculteurs américains ont subi deux coups en raison de l'agression contre l'Iran, car outre la forte augmentation des prix du carburant à l'approche de la saison de récolte du soja, les prix des engrais avaient déjà augmenté plus tôt en raison des tensions dans la région.

Le rapport, citant le président de l'une des associations nationales d'agriculteurs de l'Ohio, indique que l'augmentation des prix du carburant a entraîné une hausse de 25 000 dollars des prix cette année par rapport aux prix de janvier dernier.

John Newton, vice-président des affaires économiques de la Fédération américaine des bureaux agricoles, a également déclaré que ces agriculteurs sont soumis à de fortes pressions. Drew Kountz, expert en agriculture de l'Université du Missouri, a également évoqué la hausse des prix du carburant et a déclaré que la plupart des agriculteurs ne disposent pas de la capacité de stockage et de l'espace nécessaires pour couvrir les fluctuations des prix par le biais de contrats à terme.