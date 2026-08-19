Accueil par le régime sioniste des modifications des manuels scolaires en Arabie saoudite

Selon l'agence de presse ABNA, citant « Arabi 21 », les changements apportés à certains manuels scolaires saoudiens ont été salués par le régime sioniste. Dans ce contexte, les Saoudiens ont supprimé de leurs manuels la phrase « Les musulmans n'abandonneront pas Jérusalem », une mesure qui a été saluée par une organisation israélienne qui suit les programmes éducatifs au Moyen-Orient.

« Markus Schiff », directeur exécutif de l'Institut « Impact-CE », a déclaré à ce sujet que l'examen par son institut des programmes éducatifs saoudiens montre la poursuite de la voie des « réformes positives » dans l'éducation de ce pays. Il a évoqué la réduction des contenus que l'institut considère comme « extrémistes » ou « antisémites », ainsi que les changements dans la manière d'aborder la question d'Israël et du sionisme.

L'accueil favorable du régime sioniste aux mesures saoudiennes intervient alors que les hommes politiques israéliens continuent d'exiger la destruction de la mosquée Al-Aqsa et la construction d'un soi-disant « Temple » à sa place. En outre, les autorités israéliennes ont autorisé lundi des colons à accomplir des rituels juifs à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, dans l'est de Jérusalem occupée, une mesure qui a suscité de vives critiques en tant que nouvelle violation du statu quo.

Cet institut a également salué la suppression de certains versets coraniques des manuels scolaires saoudiens traitant de « l'incrédulité et du péché ». Dans un manuel d'histoire de 11e année, l'expression « ennemi sioniste » a été remplacée par « occupants israéliens ». Cependant, l'institut a jugé ce changement insuffisant et estime que l'utilisation du terme « occupants israéliens » indique la poursuite de la non-reconnaissance d'Israël.

Ces critiques sont formulées alors que le régime sioniste s'oppose totalement à la création d'un État palestinien. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre de ce régime, a déclaré en novembre dernier qu'« il n'y aura pas d'État palestinien. La question est simple : il ne verra pas le jour. »