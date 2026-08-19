  1. Accueil
  2. service
  3. Europe

Un analyste américain : Un hiver rigoureux attend l'Europe

19 août 2026 - 11:24
Code d'info: 1854376
Source: ABNA
Un analyste américain : Un hiver rigoureux attend l'Europe

Un analyste américain a souligné la diminution des réserves de combustibles en Europe et le fait que les pays de ce continent vont faire face à un hiver rigoureux.

Selon l'agence de presse ABNA, citant RT, Paul Craig Roberts, analyste politique et économique américain, a souligné que la raison de la volonté de l'Europe de reprendre les négociations avec la Russie est due à la pénurie de ressources énergétiques dans ces pays à l'approche de la saison froide.

Il a ajouté : « Les Européens savent que l'été touche à sa fin et qu'après l'automne, ils seront confrontés à un hiver rigoureux. Ils ne disposent pas de réserves de carburant suffisantes pour faire face à cette période. C'est pourquoi ils cherchent à obtenir la levée des sanctions américaines contre le pétrole russe. »

Roberts a déclaré : « Cette crise ne se limite pas au secteur énergétique, mais touche également l'industrie allemande. Le secteur industriel allemand perd 30 000 emplois par mois, ce qui est préoccupant. Ce secteur est l'épine dorsale de l'économie européenne, et son effondrement signifierait la destruction de toute l'Europe. »

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha