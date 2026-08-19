Selon l'agence de presse ABNA, citant RT, Paul Craig Roberts, analyste politique et économique américain, a souligné que la raison de la volonté de l'Europe de reprendre les négociations avec la Russie est due à la pénurie de ressources énergétiques dans ces pays à l'approche de la saison froide.

Il a ajouté : « Les Européens savent que l'été touche à sa fin et qu'après l'automne, ils seront confrontés à un hiver rigoureux. Ils ne disposent pas de réserves de carburant suffisantes pour faire face à cette période. C'est pourquoi ils cherchent à obtenir la levée des sanctions américaines contre le pétrole russe. »

Roberts a déclaré : « Cette crise ne se limite pas au secteur énergétique, mais touche également l'industrie allemande. Le secteur industriel allemand perd 30 000 emplois par mois, ce qui est préoccupant. Ce secteur est l'épine dorsale de l'économie européenne, et son effondrement signifierait la destruction de toute l'Europe. »