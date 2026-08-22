Les propos absurdes et répétitifs de Trump sur l'accord avec l'Iran et le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, poursuivant ses propos répétitifs et périmés qui ont été maintes fois répétés au cours des derniers mois et semaines, a affirmé : L'Iran cherche à parvenir à un accord, et les États-Unis ont le « contrôle total » des frontières et du détroit d'Ormuz.

Trump a également affirmé que l'Iran n'a plus d'argent et n'est pas en mesure de payer les salaires de ses forces de police et de son armée.

Sans se lasser de ses propos répétitifs, il a affirmé : Les Iraniens veulent désespérément parvenir à un accord, mais ils ne sont pas prêts à accepter un « accord approprié ».

Dans des propos qui visaient davantage à apaiser les tensions internes aux États-Unis, bouleversés par la hausse des prix du carburant due à la fermeture du détroit d'Ormuz, il a affirmé : Dès que la question iranienne sera réglée, les prix du pétrole baisseront en dessous du niveau actuel.

Trump a affirmé : L'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire. Ils veulent désespérément parvenir à un accord, mais nous ne savons même pas si nous-mêmes voulons une telle chose.

Dans une autre partie de ses propos, il a répété son souhait impossible et, dans des propos méprisants, a affirmé : Je considère actuellement le détroit d'Ormuz comme un territoire américain.

Le président américain, poursuivant ses affirmations épuisantes qui se répètent quotidiennement, a affirmé : L'Iran est le seul pays au monde où personne ne veut être président.