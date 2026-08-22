Domino des démissions dans l'administration Trump ; le sous-secrétaire à la Guerre démissionne

Selon l'agence de presse ABNA citant le Wall Street Journal, « Dan Driscoll », le secrétaire à l'Armée des États-Unis, se prépare à quitter l'administration de Donald Trump ; une décision qui interviendrait après des mois de désaccord et de tensions avec Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense américain.

Plusieurs responsables informés de la question ont déclaré au Wall Street Journal vendredi que Driscoll s'attend à démissionner de son poste avant la fin de cette année civile, et ce départ pourrait même avoir lieu plus tôt.

La démission possible de Driscoll pourrait entraîner d'autres changements dans les hautes sphères du commandement de l'armée américaine.

Auparavant, en avril, Hegseth avait brusquement relevé le général « Randy George », chef d'état-major de l'armée américaine, et Trump n'a pas encore présenté de candidat permanent pour le remplacer.

Actuellement, le général « Christopher Laniow », qui était auparavant assistant militaire supérieur de Hegseth, assure temporairement les fonctions de chef d'état-major de l'armée.