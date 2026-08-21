La Turquie délivre un mandat d'arrêt contre Netanyahou

Selon l'agence de presse « Abna » citant l'agence « Anadolu », la Turquie a demandé à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) d'arrêter Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste.

Selon l'annonce de ce média, le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek, a déclaré que son pays, dans le cadre des poursuites judiciaires en cours contre Benjamin Netanyahou pour génocide, a demandé l'émission d'une « notice rouge » (Red Notice) d'Interpol contre lui.

Une demande similaire a également été déposée contre l'un des responsables de ce régime pour crimes contre les militants de la flottille mondiale « Marmara » (Global Solidarity Flotilla).