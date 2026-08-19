CNN : Trump est mécontent que l'Iran ne se soumette pas à ses exigences

Selon l'agence de presse ABNA, CNN, citant des sources informées, a rapporté que le président américain Donald Trump a ordonné à ses émissaires de haut rang de cesser les pourparlers avec l'Iran.

CNN, s'appuyant sur les déclarations d'un responsable américain, a annoncé que Donald Trump a demandé à ses émissaires de haut rang de cesser leurs négociations avec Téhéran.

CNN a également ajouté, citant des sources, que des responsables américains ont informé leurs alliés qu'ils modifient leur stratégie et entendent adopter un processus « d'étouffement progressif » de l'Iran.

La chaîne a également rapporté, citant des responsables américains, que Trump est mécontent du manque de préparation de Téhéran à répondre à ses exigences et qu'il souhaite attendre que les dirigeants iraniens fassent preuve d'une nouvelle disposition à conclure l'accord qu'il recherche.

Les responsables américains ont également souligné que des sanctions très sévères et dures devraient bientôt être imposées contre l'Iran.