Le Tadjikistan demande l'importation de produits pétroliers depuis l'Iran

Selon l'agence de presse « Abna » citant l'agence « Reuters », le ministère des Transports du Tadjikistan a déclaré que ce pays d'Asie centrale, étant donné que son fournisseur traditionnel – la Russie – est désormais confronté à une pénurie de carburant, a soumis une demande d'importation de 2,5 millions de tonnes de pétrole et de produits pétroliers depuis l'Iran.

Le ministère a indiqué dans un communiqué sur son site web que le Tadjikistan a demandé 2,55 millions de tonnes de carburant, dont 2 millions de tonnes de pétrole brut, 150 000 tonnes d'essence, 300 000 tonnes de gazole et 100 000 tonnes de carburéacteur (kérosène).

Selon Reuters, le Tadjikistan approvisionnait traditionnellement jusqu'à 80 % de ses produits pétroliers en provenance de Russie, mais ce pays de langue persane entretient également des liens culturels et linguistiques étroits avec l'Iran.

Le communiqué ne précise pas de calendrier pour la réalisation de ces livraisons. Ces derniers mois, la Russie a été confrontée à une pénurie de carburant en raison des attaques de drones ukrainiens contre ses raffineries de pétrole. Pour stabiliser le marché intérieur du carburant, la Russie a imposé des interdictions à l'exportation de gazole, d'essence et de carburéacteur (kérosène).