Selon l'agence de presse ABNA, citant RT, Chuck Grassley, président de la commission judiciaire du Sénat américain, accompagné de Ron Johnson, un autre sénateur américain, ont adressé une lettre commune au ministère de la Justice, exprimant leurs préoccupations concernant des documents obtenus qui indiquent un classement erroné des informations par le Bureau fédéral d'enquête (FBI).

La lettre indique que cette mesure semble avoir été prise délibérément pour entraver l'accès du Congrès à l'information.

Selon ce rapport, la lettre des sénateurs américains fait référence à l'opération d'enquête interne menée par le FBI contre Joe et Hunter Biden avant les élections de 2020. Grassley a souligné que ces documents avaient été conservés dans un dépôt secret verrouillé afin que personne ne puisse les examiner.

Auparavant, Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds russe d'investissement direct, avait déclaré que la dissimulation de la corruption de Biden nécessitait un mécanisme à grande échelle qui semble toujours actif.