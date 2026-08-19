Selon l'agence de presse ABNA, citant TASS, Seymour Hersh, journaliste américain et lauréat du prix Pulitzer, a souligné que l'administration du président américain Donald Trump se retrouve au milieu d'un conflit militaire intense avec l'Iran et a perdu son respect parmi ses alliés dans la région.

Il a ajouté que l'administration Trump a perdu le soutien et le respect de nombreux alliés régionaux de longue date – des pays qui ont souffert des frappes précises de missiles et de drones iraniens.

Hersh a déclaré : « Trump s'est engagé dans un conflit dont il a réalisé plus tard qu'il était plus complexe qu'il ne le pensait. Les autorités iraniennes continuent de résister. »

Il a averti que les États-Unis pourraient perdre à court terme le détroit d'Ormuz, et que ce problème réduirait les possibilités de baisse des prix de l'essence et les chances des républicains lors des élections de mi-mandat, d'autant que Trump a annoncé la suspension des pourparlers avec l'Iran.