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Seymour Hersh : Le respect et la position des États-Unis dans la région sont perdus

19 août 2026 - 11:23
Code d'info: 1854374
Source: ABNA
Seymour Hersh : Le respect et la position des États-Unis dans la région sont perdus

Le célèbre journaliste américain a reconnu que la position de son pays dans la région a été perdue en raison de la provocation de guerre contre l'Iran.

Selon l'agence de presse ABNA, citant TASS, Seymour Hersh, journaliste américain et lauréat du prix Pulitzer, a souligné que l'administration du président américain Donald Trump se retrouve au milieu d'un conflit militaire intense avec l'Iran et a perdu son respect parmi ses alliés dans la région.

Il a ajouté que l'administration Trump a perdu le soutien et le respect de nombreux alliés régionaux de longue date – des pays qui ont souffert des frappes précises de missiles et de drones iraniens.

Hersh a déclaré : « Trump s'est engagé dans un conflit dont il a réalisé plus tard qu'il était plus complexe qu'il ne le pensait. Les autorités iraniennes continuent de résister. »

Il a averti que les États-Unis pourraient perdre à court terme le détroit d'Ormuz, et que ce problème réduirait les possibilités de baisse des prix de l'essence et les chances des républicains lors des élections de mi-mandat, d'autant que Trump a annoncé la suspension des pourparlers avec l'Iran.

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