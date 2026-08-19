L'enthousiasme de Netanyahou pour les mesures américaines contre la Cour pénale internationale

Selon l'agence de presse ABNA, citant RT, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, a salué l'imposition de sanctions américaines contre Tomoko Akane, la présidente de la Cour pénale internationale, et Karim Khan, son procureur en chef, et a qualifié cette institution de « mensongère ».

Il a affirmé que ladite Cour est devenue un mécanisme mensonger qui dissimule un abus de pouvoir derrière le droit international, ce qui détruit les fondements de la justice.

Hier, le Département du Trésor des États-Unis a annoncé qu'il avait imposé ces sanctions.

Cette mesure américaine intervient après que la Cour a émis, en novembre 2024, des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et l'ancien ministre de la Guerre du régime sioniste pour crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.

En février 2025, Trump a également ordonné l'imposition de sanctions en raison des actions de cette Cour contre les États-Unis et le régime sioniste.