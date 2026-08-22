Réaction de la présidente de la Commission européenne à l'occupation des territoires palestiniens par le régime sioniste

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a publié vendredi soir un communiqué condamnant fermement la décision du cabinet du régime sioniste de lancer des appels d'offres de construction dans le cadre du projet de colonisation (E-1), qualifiant cette action de totalement inacceptable.

Dans ce contexte, la nuit dernière, les dirigeants de 7 pays, dont 4 membres de l'UE, ont également condamné le nouveau plan de colonisation sioniste en Cisjordanie.

Les responsables occidentaux, après que les autorités sionistes ont lancé un appel d'offres pour la construction de plus de 1 200 logements dans cette zone, ont exigé l'arrêt de ces constructions dans les territoires occupés.

La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège et le Canada sont les signataires de cette déclaration commune.

Le plan dit « E-1 », qui a été approuvé l'année dernière par le régime sioniste, séparera davantage la majeure partie des zones palestiniennes de Jérusalem-Est, occupées et annexées par ce régime, de la Cisjordanie.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait également averti précédemment que la mise en œuvre du plan « E-1 » constitue un risque sérieux et une menace fondamentale pour la possibilité de créer un État palestinien viable et contigu.