Netanyahou : Nous ne tolérerons jamais la présence militaire turque en Syrie

Selon l’agence de presse ABNA, Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, après les attaques de ce régime contre la base syrienne accueillant les Turcs, a déclaré : nous ne tolérerons jamais la présence militaire turque en Syrie si elle constitue une menace pour Tel-Aviv.

Il a ajouté : nous avons clairement déclaré que nous nous opposons à la présence militaire turque en Syrie, et il semble qu’ils ne nous aient pas bien écoutés. Par conséquent, nous avons essayé de leur faire mieux comprendre notre message.

Il est à noter qu’une source militaire syrienne, dans un entretien avec la chaîne syrienne « Al-Ikhbariya », en indiquant que l’attaque contre l’aérodrome d’Abu al-Zuhur était le fait de chasseurs israéliens, a déclaré : les chasseurs israéliens ont mené tôt mardi 18 août huit attaques contre la piste de l’aérodrome militaire d’Abu al-Zuhur dans la banlieue est d’Idlib.

La source susmentionnée a ajouté : cette attaque n’a causé que des dommages aux infrastructures de l’aérodrome et n’a pas fait de victimes.

Pendant ce temps, le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus vifs les frappes aériennes du régime sioniste contre l’aérodrome militaire « Abu al-Zuhur » dans la province d’Idlib et a qualifié cet acte d’agression injustifiable, de violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie, et de dangereuse escalade qui menace la sécurité et la stabilité de la région.