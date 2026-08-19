Galibaf : Avec une pression accrue, vous ne pouvez pas obtenir de concessions de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le président du Conseil consultatif islamique a écrit dans un message en anglais sur l'un des réseaux sociaux : « Les Américains pensent qu'en exerçant davantage de pression sur l'Iran, ils pourront obtenir des concessions qui n'ont jamais fait partie du texte de l'accord. »

Il a ajouté : « Bessent (secrétaire au Trésor) et Hegseth (secrétaire à la Défense) ne sont absolument pas à la hauteur de ces tâches. N'attendez pas que cette équipe de clowns fasse des miracles et, comme des prestidigitateurs, sorte soudainement un lapin de son chapeau pour vous sortir de la crise que vous avez vous-mêmes créée. »