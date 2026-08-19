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Galibaf : Avec une pression accrue, vous ne pouvez pas obtenir de concessions de l'Iran

19 août 2026 - 11:21
Code d'info: 1854367
Source: ABNA
Galibaf : Avec une pression accrue, vous ne pouvez pas obtenir de concessions de l'Iran

Le président du Conseil consultatif islamique (Majlis) a publié un message dans lequel il écrit : « Les Américains pensent qu'en exerçant davantage de pression sur l'Iran, ils pourront obtenir des concessions qui n'ont jamais fait partie du texte de l'accord. »

Selon l'agence de presse ABNA, le président du Conseil consultatif islamique a écrit dans un message en anglais sur l'un des réseaux sociaux : « Les Américains pensent qu'en exerçant davantage de pression sur l'Iran, ils pourront obtenir des concessions qui n'ont jamais fait partie du texte de l'accord. »

Il a ajouté : « Bessent (secrétaire au Trésor) et Hegseth (secrétaire à la Défense) ne sont absolument pas à la hauteur de ces tâches. N'attendez pas que cette équipe de clowns fasse des miracles et, comme des prestidigitateurs, sorte soudainement un lapin de son chapeau pour vous sortir de la crise que vous avez vous-mêmes créée. »

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