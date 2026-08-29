Erdoğan : Israël est accro à la provocation de guerres

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, a souligné que le régime sioniste est accro à la provocation de guerres et tente de saper la stabilité de la région par tout acte provocateur.

Il a ajouté que le cabinet du régime sioniste cherche à éclipser la stabilité de toute la région et a commencé ce processus par les pays voisins.

Auparavant, la Turquie avait également demandé à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) d'arrêter Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste.

Akin Gürlek, le ministre turc de la Justice, a déclaré que le pays demande l'émission d'un « avis rouge » (Red Notice) d'Interpol à son encontre en raison des poursuites judiciaires en cours contre Benjamin Netanyahu pour accusation de génocide.