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Poursuite des agressions israéliennes dans le sud de la Syrie : des tirs d’artillerie à l’infiltration terrestre

28 août 2026 - 23:18
Code d'info: 1858316
Source: ABNA
Poursuite des agressions israéliennes dans le sud de la Syrie : des tirs d’artillerie à l’infiltration terrestre

Les militaires du régime sioniste, poursuivant leurs manœuvres militaires dans le sud de la Syrie, ont bombardé des zones de la banlieue de Damas et ont pénétré dans plusieurs villages de la province de Qouneïtra.

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Russiya al-Youm », les militaires du régime sioniste ont, pour le deuxième jour consécutif, ciblé à l’artillerie des positions autour de la localité de Beit Jinn dans la banlieue ouest de Damas.

Selon des rapports de terrain, la zone de « Tell Bat al-Warda » autour de Beit Jinn, dans la banlieue de Damas, a été la cible de tirs d’artillerie israéliens.

Parallèlement, dans la banlieue centrale de Qouneïtra, 9 véhicules transportant des militaires du régime sioniste sont entrés dans le village de « Bureika ».

De plus, quatre véhicules militaires du régime sioniste ont été aperçus autour du village d’« Al-Hanout » au sud de Qouneïtra.

Les forces sionistes, dans le village de « Rasm al-Ajraf » au sud de Qouneïtra, sont également entrées dans des maisons et ont procédé à des perquisitions et des fouilles.

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