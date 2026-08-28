Poursuite des agressions israéliennes dans le sud de la Syrie : des tirs d’artillerie à l’infiltration terrestre

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Russiya al-Youm », les militaires du régime sioniste ont, pour le deuxième jour consécutif, ciblé à l’artillerie des positions autour de la localité de Beit Jinn dans la banlieue ouest de Damas.

Selon des rapports de terrain, la zone de « Tell Bat al-Warda » autour de Beit Jinn, dans la banlieue de Damas, a été la cible de tirs d’artillerie israéliens.

Parallèlement, dans la banlieue centrale de Qouneïtra, 9 véhicules transportant des militaires du régime sioniste sont entrés dans le village de « Bureika ».

De plus, quatre véhicules militaires du régime sioniste ont été aperçus autour du village d’« Al-Hanout » au sud de Qouneïtra.

Les forces sionistes, dans le village de « Rasm al-Ajraf » au sud de Qouneïtra, sont également entrées dans des maisons et ont procédé à des perquisitions et des fouilles.