Berlin : mettez fin à la guerre irresponsable contre l'Iran

Selon l'agence Abna, Lars Klingbeil, le ministre allemand des Finances, avant son déplacement aux États-Unis cette semaine pour participer au sommet du G20, a appelé le président américain Donald Trump à mettre fin à sa guerre « irresponsable » contre l'Iran.

Klingbeil, qui est également vice-chancelier d'Allemagne, a déclaré à la chaîne de télévision ARD : « C'est le message le plus important, y compris pour les États-Unis : mettez fin à cette guerre. »

Il a également désigné Donald Trump comme responsable de la hausse des prix du carburant et a souligné : « Le principal responsable est Donald Trump et cette guerre irresponsable qu'il a déclenchée contre l'Iran ; ce sont les conséquences que nous ressentons à la pompe. »

Les ministres des Finances des pays du G20 doivent se réunir lundi et mardi de cette semaine à Asheville, en Caroline du Nord – une réunion qui servira de prélude au sommet des dirigeants de ce groupe prévu pour la fin de cette année à Miami.