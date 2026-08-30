Le Yémen accuse l’Arabie saoudite d’utiliser le dossier humanitaire comme moyen de pression

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le ministère a déclaré que le régime saoudien utilise depuis douze ans le dossier humanitaire comme moyen de pression, notamment à travers des organisations chargées de missions humanitaires.

Selon le communiqué, ces pratiques montrent l’ampleur des agressions menées contre le peuple yéménite par le régime saoudien et ses alliés.

Le ministère a affirmé que le Yémen ne céderait à aucune pression et poursuivrait son combat jusqu’à la récupération de ses droits légitimes.

Dans un précédent communiqué, le ministère avait également insisté sur la nécessité de maintenir l’équation « siège contre siège ».

Selon Sanaa, après l’adoption de cette équation par le peuple yéménite, l’Arabie saoudite a intensifié ses actions et mobilisé ses forces alliées dans différentes régions du Yémen occupé.

Le ministère a considéré cette mobilisation comme une menace directe pour la sécurité, la santé et la stabilité du Yémen, ajoutant que les forces armées yéménites y avaient répondu de manière appropriée.

Le ministère a enfin affirmé que le régime saoudien devait comprendre que la levée du siège imposé au Yémen, la fin des opérations militaires et la possibilité pour le peuple yéménite d’exploiter ses propres ressources constituaient la seule issue.

Il a averti que toute nouvelle escalade du régime saoudien entraînerait une réponse réciproque.

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