Cheikh Naïm Kassem : L’unité islamique signifie la concentration sur l’ennemi véritable de la oumma islamique

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Al-Manar », Cheikh Naïm Kassem a déclaré dans son discours à l’occasion de la naissance du Prophète de l’Islam et de la Semaine de l’unité islamique : l’unité islamique souhaitée est une unité qui conduit à la puissance des musulmans et réalise leur cohésion et leur coopération, en particulier entre les États et les nations. L’unité islamique souhaitée est la libération de la oumma islamique de l’asservissement et de l’aliénation, et la lutte contre les divisions et les obstacles confessionnels, religieux et politiques.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a souligné : l’unité islamique souhaitée est la lutte contre les projets américains et israéliens de fragmentation et de semence de discorde, visant à diviser notre région. L’unité islamique signifie la concentration sur l’ennemi véritable de la oumma islamique et le dépassement des divergences internes.

Cheikh Naïm Kassem a précisé : l’unité islamique a deux résultats : premièrement, empêcher la division et s’unir ; deuxièmement, étendre cette unité à l’unité nationale et humaine. Le deuxième résultat est que nous nous unirons autour de la question centrale de la Palestine, qui détermine l’avenir de toute la région.

Il a déclaré : la cause palestinienne n’est pas une question confessionnelle, mais une cause islamique, nationale, arabe et humaine. Nous appelons les pays arabes et islamiques et leurs peuples à s’unir et à ne pas rester les bras croisés alors que les ennemis entrent dans notre région et que leurs frères souffrent.

Il a ajouté : il est temps que notre région devienne sûre grâce à une entente entre ses pays, et que l’arrogance prenne fin.