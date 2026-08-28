Nouvelles sanctions du Trésor américain contre l’Iran

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Al-Jazeera », le Département du Trésor du gouvernement terroriste américain a annoncé, dans un communiqué officiel, l’imposition d’une série de nouvelles sanctions contre l’Iran.

Dans le communiqué du Trésor américain, il est affirmé : nous avons identifié les réseaux, intermédiaires et canaux que l’Iran utilise pour la contrebande de pétrole et le contournement des sanctions. En coopération avec les agences gouvernementales et nos alliés, nous ciblons toute source de revenus illégaux du régime iranien.

Le Département du Trésor du gouvernement terroriste américain, tout en avertissant contre tout commerce avec l’Iran et en élargissant les mesures contre les institutions et les parties qui interagissent avec Téhéran, a déclaré : nous nous engageons à couper tous les derniers liens économiques de Téhéran et à mettre fin une fois pour toutes à la menace du régime iranien. L’Iran utilise des réseaux bancaires parallèles pour le blanchiment d’argent, l’achat d’armes et le financement de ses forces proxy dans la région.

En outre, le gouvernement terroriste américain, dans le cadre de la poursuite de ses politiques anti-iraniennes, a imposé des sanctions liées à l’Iran contre une autre personne physique et une autre société.

Ce département a annoncé des sanctions contre une personne pour des liens présumés avec la Banque nationale d’Iran et d’autres sanctions contre une société basée à Hong Kong.

Cette mesure est l’un des premiers pas de l’administration Trump dans la mise en œuvre de sa menace de pression économique sur Téhéran.