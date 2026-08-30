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Le sénateur Murphy : Trump a déclenché une guerre contre l'Iran que personne ne voulait

30 août 2026 - 18:21
Code d'info: 1859217
Source: ABNA
Le sénateur Murphy : Trump a déclenché une guerre contre l'Iran que personne ne voulait

Le célèbre sénateur américain de l'État du Connecticut a déclaré : Trump a déclenché une guerre contre l'Iran que personne ne voulait.

Selon l'agence Abna, Chris Murphy, le célèbre sénateur américain du Connecticut, a publié aujourd'hui samedi un message sur le réseau social X dans lequel il écrit : « La seule raison pour laquelle les prix de l'essence s'envolent est que votre président a déclenché une guerre contre l'Iran que personne ne voulait. »

Le célèbre sénateur américain du Connecticut a ensuite ajouté : « De plus, il n'aurait en aucun cas pu la gagner. Novembre sera un référendum sur son incompétence. »

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