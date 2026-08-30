Selon l'agence Abna, Chris Murphy, le célèbre sénateur américain du Connecticut, a publié aujourd'hui samedi un message sur le réseau social X dans lequel il écrit : « La seule raison pour laquelle les prix de l'essence s'envolent est que votre président a déclenché une guerre contre l'Iran que personne ne voulait. »

Le célèbre sénateur américain du Connecticut a ensuite ajouté : « De plus, il n'aurait en aucun cas pu la gagner. Novembre sera un référendum sur son incompétence. »