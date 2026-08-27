  1. Accueil
  2. service
  3. Amérique

Répétition des positions anti-iraniennes de Washington par le secrétaire américain à l'Énergie

27 août 2026 - 10:33
Code d'info: 1857734
Source: ABNA
Répétition des positions anti-iraniennes de Washington par le secrétaire américain à l'Énergie

Le secrétaire américain à l'Énergie, sans mentionner le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a affirmé : Nous voulons mettre fin au programme nucléaire iranien par la négociation et les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Chris Wright, secrétaire américain à l'Énergie, aujourd'hui mercredi, sans mentionner le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran ni le droit de l'Iran à bénéficier de cette énergie conformément aux dispositions du TNP, en avançant une allégation absurde, a déclaré : Nous voulons mettre fin au programme nucléaire iranien par la négociation et les inspections de l'AIEA.

Le secrétaire américain à l'Énergie, tentant de convaincre l'opinion publique de son pays, qui est confrontée à de nombreux problèmes tels que la hausse des prix de l'énergie après l'agression coûteuse contre l'Iran et l'insécurité du détroit stratégique d'Ormuz, a affirmé : Notre objectif est de garantir que l'Iran n'acquière pas d'arme nucléaire ; que ce soit par la négociation et l'inspection, ou par le recours à la force !

Chris Wright, sans se rappeler que le détroit stratégique d'Ormuz était sûr avant l'agression américano-sioniste contre l'Iran et la déstabilisation de la région par le gouvernement de son pays, a affirmé : Nous ne pouvons pas permettre à l'Iran de menacer indéfiniment l'approvisionnement énergétique mondial !

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha