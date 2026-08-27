Répétition des positions anti-iraniennes de Washington par le secrétaire américain à l'Énergie

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Chris Wright, secrétaire américain à l'Énergie, aujourd'hui mercredi, sans mentionner le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran ni le droit de l'Iran à bénéficier de cette énergie conformément aux dispositions du TNP, en avançant une allégation absurde, a déclaré : Nous voulons mettre fin au programme nucléaire iranien par la négociation et les inspections de l'AIEA.

Le secrétaire américain à l'Énergie, tentant de convaincre l'opinion publique de son pays, qui est confrontée à de nombreux problèmes tels que la hausse des prix de l'énergie après l'agression coûteuse contre l'Iran et l'insécurité du détroit stratégique d'Ormuz, a affirmé : Notre objectif est de garantir que l'Iran n'acquière pas d'arme nucléaire ; que ce soit par la négociation et l'inspection, ou par le recours à la force !

Chris Wright, sans se rappeler que le détroit stratégique d'Ormuz était sûr avant l'agression américano-sioniste contre l'Iran et la déstabilisation de la région par le gouvernement de son pays, a affirmé : Nous ne pouvons pas permettre à l'Iran de menacer indéfiniment l'approvisionnement énergétique mondial !