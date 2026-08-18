CNN : Les menaces et les reculs sont devenus la méthode habituelle de Trump

Selon l'agence de presse ABNA, CNN a rapporté que ce n'est pas la première fois que Trump menace Oman, et que l'utilisation des menaces est devenue sa méthode habituelle dans les relations internationales.

Selon ce rapport, Trump avait auparavant menacé un pays sur treize dans le monde, et Oman s'est classé 15e dans cette liste de 200 éléments.

Il a également mené des agressions militaires contre sept pays au cours de son seul second mandat présidentiel, dont l'Iran, l'Irak, le Nigeria, la Syrie et le Venezuela, et a menacé de mener des attaques contre sept autres pays, dont le Canada, la Colombie, Cuba et le Mexique.

CNN a ajouté que les menaces de Trump sont souvent creuses. Il a menacé à plusieurs reprises les autres, puis a fait marche arrière ; même dans les cas où l'Iran n'a pas répondu aux exigences de Trump. Il présente les progrès dans les négociations ou sur les questions litigieuses comme un prétexte pour ses reculs, mais ces progrès n'ont le plus souvent pas existé, ce qui montre que la menace fait partie de la pression de négociation de Trump.