Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, alors que le Premier ministre du régime sioniste se targue de « ses réalisations » dans la région, les statistiques de l'émigration des sionistes des territoires occupés révèlent une tout autre réalité : une crise interne profonde, concomitante à l'intensification des guerres sur différents fronts.

Le journal hébraïque Maariv a rapporté que les statistiques publiées par le centre de recherche du parlement du régime sioniste montrent que le nombre de sionistes revenus dans les territoires occupés au cours des dernières années a enregistré une baisse de 53 %.

Selon ce rapport, des centaines de milliers de sionistes ont quitté les territoires occupés et ne sont pas revenus dans cette région. Ce processus de fuite des territoires occupés a commencé en 2023.

Le rapport indique également que la décision de retourner dans les territoires occupés est difficile à prendre en raison des défis économiques et sociaux. Ceux qui reviennent ne peuvent pas trouver facilement un emploi avec un salaire décent, et le processus de stabilisation du statut d'une épouse non israélienne dans les territoires occupés dure jusqu'à sept ans.