Les solutions coraniques pour faire face à la guerre cognitive

Dans la guerre cognitive, l’objectif ne consiste pas seulement à diffuser de fausses informations, mais aussi à affaiblir la capacité d’une société à discerner et à prendre des décisions. En mettant l’accent sur la vérification des informations, le refus de suivre ce qui n’est pas fondé sur la connaissance, la lutte contre la propagation de la peur, la patience et la persévérance, le choix éclairé et la préservation de l’unité, le Coran propose un cadre permettant de protéger la capacité d’analyse et la cohésion sociale face aux processus de déformation et de manipulation.

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