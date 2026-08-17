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Kushner : Notre rencontre avec le Hamas était « très amicale »

18 août 2026 - 00:18
Code d'info: 1853725
Source: ABNA
Kushner : Notre rencontre avec le Hamas était « très amicale »

Le gendre et conseiller principal de Trump a affirmé dans ses déclarations des progrès dans les négociations avec le Premier ministre du régime sioniste concernant le désarmement de Gaza.

Selon l'agence de presse ABNA, Jared Kushner, conseiller principal et gendre de Donald Trump, président des États-Unis, dans une interview avec Fox News, tout en affirmant que les préoccupations israéliennes sont acceptables, a ajouté que Tel-Aviv a soulevé ces préoccupations et que Washington a pu les examiner et dissiper certains malentendus concernant ce plan.

Poursuivant ses déclarations, il a ajouté que des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations avec Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, concernant le désarmement de Gaza.

Kushner a une fois de plus exprimé son plein soutien au régime de Tel-Aviv, affirmant qu'en cas de menace imminente, les États-Unis ne limiteront pas le droit d'Israël à se défendre.

Il a également déclaré : « Nous pourrions voir des progrès dans les 30 jours, et nous espérons que dans les 60 à 90 jours, le processus de retrait des armes commencera et des progrès seront réalisés. »

Kushner a poursuivi en disant que leur rencontre avec le Hamas était « très amicale » et qu'ils ont tenu des propos corrects ; c'est pourquoi nous leur donnerons l'occasion de prouver cela.

En répétant ses propos selon lesquels « le Hamas a tenu des propos corrects », tout en qualifiant ce mouvement de résistance, qui cherche légitimement à faire valoir les droits du peuple palestinien, de terroriste, il a affirmé : « Mais il est difficile de faire confiance à une organisation terroriste qui a commis de tels crimes. »

Kushner, déclarant que « tout dépendra des actions du Hamas et de ses mesures pratiques », a déclaré : « J'espère qu'ils seront sincères dans leurs déclarations. »

Il a également déclaré : « Des progrès pourraient être réalisés très rapidement, mais nous avons besoin de la coopération des deux parties et nous espérons pouvoir avancer. »

Dans ce contexte, un responsable américain non identifié a déclaré au site d'information Axios que Kushner a dit à Netanyahou que sa dernière rencontre et celle de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, avec les dirigeants du Hamas ont abouti à un accord prévoyant la libération de tous les prisonniers israéliens.

Ce responsable américain a ajouté que Kushner a souligné à Netanyahou l'importance d'entendre directement la position des dirigeants du Hamas sur leur volonté de se désarmer.

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