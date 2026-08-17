Kushner : Notre rencontre avec le Hamas était « très amicale »

Selon l'agence de presse ABNA, Jared Kushner, conseiller principal et gendre de Donald Trump, président des États-Unis, dans une interview avec Fox News, tout en affirmant que les préoccupations israéliennes sont acceptables, a ajouté que Tel-Aviv a soulevé ces préoccupations et que Washington a pu les examiner et dissiper certains malentendus concernant ce plan.

Poursuivant ses déclarations, il a ajouté que des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations avec Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, concernant le désarmement de Gaza.

Kushner a une fois de plus exprimé son plein soutien au régime de Tel-Aviv, affirmant qu'en cas de menace imminente, les États-Unis ne limiteront pas le droit d'Israël à se défendre.

Il a également déclaré : « Nous pourrions voir des progrès dans les 30 jours, et nous espérons que dans les 60 à 90 jours, le processus de retrait des armes commencera et des progrès seront réalisés. »

Kushner a poursuivi en disant que leur rencontre avec le Hamas était « très amicale » et qu'ils ont tenu des propos corrects ; c'est pourquoi nous leur donnerons l'occasion de prouver cela.

En répétant ses propos selon lesquels « le Hamas a tenu des propos corrects », tout en qualifiant ce mouvement de résistance, qui cherche légitimement à faire valoir les droits du peuple palestinien, de terroriste, il a affirmé : « Mais il est difficile de faire confiance à une organisation terroriste qui a commis de tels crimes. »

Kushner, déclarant que « tout dépendra des actions du Hamas et de ses mesures pratiques », a déclaré : « J'espère qu'ils seront sincères dans leurs déclarations. »

Il a également déclaré : « Des progrès pourraient être réalisés très rapidement, mais nous avons besoin de la coopération des deux parties et nous espérons pouvoir avancer. »

Dans ce contexte, un responsable américain non identifié a déclaré au site d'information Axios que Kushner a dit à Netanyahou que sa dernière rencontre et celle de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, avec les dirigeants du Hamas ont abouti à un accord prévoyant la libération de tous les prisonniers israéliens.

Ce responsable américain a ajouté que Kushner a souligné à Netanyahou l'importance d'entendre directement la position des dirigeants du Hamas sur leur volonté de se désarmer.