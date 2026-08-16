Joe Kent : Avant qu’une catastrophe ne survienne, nous devons sortir de la confrontation avec l’Iran

Selon l’agence ABNA, Joe Kent, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, critiquant les politiques de Washington envers l’Iran, a publié un message sur le réseau social X dans lequel il a souligné : « Cette situation oblige le président (Trump) à choisir entre être entraîné à nouveau dans un conflit ou se retirer dans la défaite. En 2020, le président Trump a intelligemment conclu un accord avec les talibans qui permettait à nos forces de quitter l’Afghanistan en avril ou mai 2021. Lorsque Biden a pris le pouvoir, il a décidé de maintenir nos forces en Afghanistan jusqu’au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre ; parce qu’il voulait un retrait symbolique « à ses propres conditions », et il n’y avait aucune autre raison réelle que de satisfaire sa propre mégalomanie. »

L’ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis a ensuite ajouté : « Nous voyons maintenant que le président Trump se prépare un piège similaire en ce qui concerne l’Iran. Trump sait que cette guerre (l’agression illégale des États-Unis contre l’Iran) n’a pas de solution militaire et que les Iraniens ont également rejeté la diplomatie (accompagnée de menaces et de trahisons répétées). Le président Trump maintient nos forces à portée des missiles et des drones iraniens, en supposant que nous pouvons contrôler le moment de la reprise du conflit. Biden pensait aussi qu’il pourrait empêcher les talibans de nous attaquer en Afghanistan jusqu’à ce qu’il obtienne le résultat qu’il souhaitait, et pendant ce temps, il a laissé nos forces en Afghanistan en danger. Les talibans n’ont pas respecté leurs engagements ; en conséquence, nous avons perdu 13 de nos meilleurs combattants et avons été contraints de nous retirer, avec pertes et humiliation, d’une guerre que nous avions décidé de mettre fin un an plus tôt. »

Joe Kent a ensuite ajouté : « Le président Trump devrait réfléchir à la fausse fierté de Biden en 2021 et à la façon dont nous répétons maintenant les mêmes erreurs envers l’Iran. Maintenir les forces à portée de l’Iran leur donne la main haute et pourrait nous entraîner à nouveau dans une guerre à leurs conditions. Il est temps de sortir de cette situation avant qu’une catastrophe ne survienne. Rester dans cette situation n’apporte pas la victoire ; alors sortez maintenant, évitez le piège et redéfinissez les règles du jeu. »