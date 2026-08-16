Maariv : Trump resserre l'étau de la pression sur Netanyahu

Selon l’agence ABNA, le journal sioniste Maariv a publié un rapport sur l’impatience croissante de Donald Trump, président des États-Unis, à l’égard des calculs politiques internes de Benjamin Netanyahu, Premier ministre du régime sioniste.

Ce journal hébreu a affirmé que les États-Unis ne permettraient pas que leur agenda régional soit entravé et pourraient bientôt tenir Israël pour responsable du retard des accords prévus au Moyen-Orient.

Selon les rapports, les récents affrontements dans le sud du Liban, qui ont entraîné des blessures parmi les soldats israéliens et la mort de civils libanais, ont rappelé le fossé évident entre les vues de Beyrouth et de Tel-Aviv. Alors que le régime sioniste insiste sur le maintien de la présence de son armée dans le sud du Liban, Washington estime que cette position entrave un accord-cadre. L’administration américaine exige un retrait israélien progressif et avertit qu’une présence militaire israélienne permanente dans le sud du Liban contredit les engagements inscrits dans l’accord.

Les ambitions de Trump vont bien au-delà du Liban ; elles comprennent une vaste liste d’objectifs, notamment : faire avancer le plan du Conseil de paix pour Gaza, conclure un accord de sécurité avec la Syrie (où Washington, malgré les vives critiques d’Israël, mise sur le régime de Julani), sortir de l’impasse dans la crise iranienne et parvenir à un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.