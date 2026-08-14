Un responsable américain : Notre pression sans précédent sur l'Iran se poursuivra

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le secrétaire à l'Énergie américain, en formulant des accusations infondées contre l'Iran, a qualifié la stratégie de Téhéran d'échouée et a affirmé : « La poursuite de cette situation pourrait conduire à l'effondrement du régime iranien ».

Il a également affirmé que Washington connaît le nombre exact de navires qui traversent quotidiennement le détroit d'Ormuz.

Parallèlement, le secrétaire au Trésor américain a annoncé que son pays envisageait de prendre des mesures sans précédent contre l'Iran.

Évoquant la crise énergétique mondiale, il a déclaré : « La guerre contre l'Iran a temporairement fait monter les prix de l'énergie, et l'on s'attend à ce que ces prix baissent ».

Le secrétaire au Trésor américain a également annoncé la poursuite de la campagne dite de « pression maximale » contre l'Iran et a indiqué que ces mesures cibleraient les comptes bancaires ainsi que les crypto-monnaies liées à l'Iran dans le monde entier.